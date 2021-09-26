«Красивая пара»: Мишель Серова в бикини понежилась в объятиях мужа

Мишель Серова – дочь популярного певца Александра Серова также увлекается музыкой. Минувшим летом она получила диплом училища имени Гнесиных, а ранее стала мамой. Популярном артисту Мишель подарила внучку Мию.

В своем инстаграм Серова поделилась совместным снимком с мужем, на котором позировала в бикини. Мишель рассказала подписчикам, как начинался их роман.

«Алтай и Лазурный берег — это две знаковые поездки, которые подарили мне очень много впечатлений и помогли больше узнать Рому. Я увидела, что он очень заботливый, решительный, внимательный, и была очень впечатлена», — написала Серова.

Фото вызвало шквал эмоций.

«Какая вы красивая пара! Счастья вам и благополучия! Оба красивые! Какие классные», — писали пользователи Сети.

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