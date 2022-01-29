Сказочно красиво: Мишель Серова показала, как выглядит особняк ее отца

Мишель Серова – дочь популярного артиста Александра Серова. Она также пошла по стопам знаменитого папы и даже окончила училище им. Гнесиных, но на большой сцене так и не появилась. Именитая наследница считает, что для успешной карьеры в наше время нужны либо связи либо хиты.

Недавно Мишель объявила о том, что ждет второго ребенка. Ранее она родила дочь Мию. Во время прогулки на свежем воздухе молодая мама показала, как выглядит особняк Александра Серова. Известно, что дома артиста и его дочери находятся на одной территории в 50 соток в подмосковном Красногорске.

Внешне особняк напоминает самый настоящий дворец. Известно, что там есть бассейн, гостиная с камином, пять санузлов и итальянская мебель. Все это размещается на площади 470 квадратных метров. Об этом ранее сообщала «Комсомольская правда».

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