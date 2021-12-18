«Дари тепло и радость всем вокруг!»: Мишель Серова нежно поздравила маму с днем рождения

Дочь музыканта Александра Серова Мишель в Instagram тепло и нежно поздравила с днем рождения свою красавицу-маму Елену Стебеневу.

«С Днем рождения, дорогая мама. Пусть твоя жизнь будет наполнена только радостью и счастьем! Здоровья и любви! Ты самый светлый и добрый человек. Будь всегда такой же красивой, молодой и жизнерадостной!» Мишель Серова

Как отметила Мишель Серова, она очень любит родительницу. «Дари тепло и радость всем вокруг! И пусть тебе это возвращается вдвойне! Люблю, целую, ты самая замечательная! Ура!», — заявила Мишель Серова.

Напомним, что в браке с Еленой Стебеневой Александр Серов был с 1991 по 2011 год. Она мастер спорта по акробатической гимнастике.

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