«Привет, мир»: Саша Задойнов и его жена Ксения поделились первым фото новорожденной дочери

Экс-участники «Дома-2» Саша и Ксения Задойновы опубликовали снимок малышки для подписчиков.

Молодые родители Александр и Ксения Задойновы каждый в своем микроблоге поделились первым снимком новорожденной дочери.

Этот кадр, появившийся в сторис, пара сделала специально для подписчиков.

На нем видны розовые плечико и ручка новорожденной малышки.

«Ну что, привет, мир», — подписала кадр Ксения Задойнова.

Напомним, дочка экс-участников «Дома-2» Александра и Ксении Задойновых появилась на свет рано утром восьмого февраля.

Ксения рассказала, что рожала не сама. Врачи провели ей операцию кесарева сечения, поскольку у плода было тазовое предлежание и обвитие шеи пуповиной.

Сейчас молодая мамочка и ее дочка чувствуют себя хорошо. Малышка стала первенцем для Ксении Задойновой и третьим ребенком для Александра Задойнова.

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