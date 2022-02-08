«Привет, мир»: Саша Задойнов и его жена Ксения поделились первым фото новорожденной дочери

Молодые родители Александр и Ксения Задойновы каждый в своем микроблоге поделились первым снимком новорожденной дочери.
Этот кадр, появившийся в сторис, пара сделала специально для подписчиков.
На нем видны розовые плечико и ручка новорожденной малышки.
«Ну что, привет, мир», — подписала кадр Ксения Задойнова.
Напомним, дочка экс-участников «Дома-2» Александра и Ксении Задойновых появилась на свет рано утром восьмого февраля.
Ксения рассказала, что рожала не сама. Врачи провели ей операцию кесарева сечения, поскольку у плода было тазовое предлежание и обвитие шеи пуповиной.
Сейчас молодая мамочка и ее дочка чувствуют себя хорошо. Малышка стала первенцем для Ксении Задойновой и третьим ребенком для Александра Задойнова.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.