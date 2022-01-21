«А я все круглею и круглею»: беременная жена Саши Задойнова покрутилась перед зеркалом, засветив огромный живот

Бывшие участники «Дома-2» Саша Задойнов и его жена Ксения ждут пополнения в семье. Чудо случится в конце зимы.

Ксения подарит мужу дочку. Ну а пока она наслаждается своим прекрасным состоянием, которое нисколько не мешает ее активной жизни.

Ксения Задойнова сама ездит за рулем, плавает в бассейне и активно ведет свой блог в Instagram.

Будущая мамочка показала, как она выглядит за месяц до родов. Ксения Задойнова покрутилась перед зеркалом, удивляясь своим формам.

«А я все круглею и круглею, скоро самое важное свидание в моей жизни!» — написала Ксения Задойнова под видео в микроблоге.

Напомним, будущий ребенок для Ксении Задойновой станет первенцем, а вот для ее мужа Саши Задойнова — третьим ребенком. У него есть две дочери от предыдущих отношений. С обеими девочками Ксения Задойнова сумела подружиться.

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