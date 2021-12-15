Не то сына, не то дочь: врачи не могут определить пол будущего ребенка беременной жены Саши Задойнова

Экс-участница «Дома-2» Ксения Задойнова рассказала, что до сих пор не знает, кто — мальчик или девочка — у нее родится.

Бывшие участники «Дома-2» и шоу «Спаси свою любовь» Саша Задойнов и его жена Ксения ждут первого совместного малыша.

Срок беременности Ксюши уже перевалил отметку в тридцать недель, в конце зимы супруги станут родителями.

Некоторое время назад Саша и Ксения Задойновы устроили гендерпати, во время которого раскрыли пол будущего ребенка.

Тогда врачи утверждали, что пара ждет мальчика. Но это время беременности концепция поменялась на противоположную.

Теперь врачи говорят будущей маме Ксении Задойновой, что у нее будет девочка.

«Еще совсем немного, и я буду мамой. Видит Бог, сколько я этого ждала. Спасибо моему мужу за такой подарок, он бесценен. Сначала нам сказали, что у нас будет мальчишка, потом — девчонка, но мне абсолютно никакой разницы нет, ведь это мой долгожданный ребенок, которого я вымолила и выстрадала», — написала в микроблоге Ксения Задойнова.

Напомним, для нее будущий малыш станет первенцем, а для Саши Задойнова — третьим ребенком. У него есть две дочери от предыдущих отношений.

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