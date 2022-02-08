Стала интереснее? Софья Эрнст пошла на эксперимент с имиджем, представ с густой челкой

Жена Константина Эрнста уже много лет носила просто длинные прямые волосы.

Зрителям всегда интересно наблюдать за своими кумирами не только на экране или сцене, но и в обыденной жизни. Смотреть со стороны, как они строят отношения, экспериментируют с имиджем.

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Актриса Софья Эрнст нечасто меняет образы. Ее почитатели привыкли, что артистка давно носит прямые волосы натурального светло-русого тона. Однако на этот раз звезда решила показать себя в новом виде.

Жена Константина Эрнста примерила парик с челкой соломенного оттенка и сделала игривое селфи в stories Instagram.

Напомним, Софья Эрнст служит в труппе МХТ им. Чехова. В семье актрисы и продюсера трое детей: дочери Эрика и Кира, а также сын Лев.

Как вам такой образ Софьи Эрнст? Стала она интереснее?

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