На модной волне: жена Эрнста вышла на променад по Москве в трендовых гриндерсах и твидовом пальто

Актриса Софья Эрнст рассказала своим поклонникам в личном блоге, что ее любимое место в Москве – это Камергерский переулок. Прежде всего, потому что именно здесь расположен ее МХТ имени Чехова.

Артистка любит прогуливаться по этому уютному местечку. На этот раз жена Константина Эрнста отметилась на променаде в трендовом образе, примерив модные ботинки гриндерсы, а также актуальное пальто из твида.

По мнению стилиста и ведущего Александра Рогова, твид – это хит сезона, который может стать хорошей инвестицией. Любимая ткань Коко Шанель хоть и стоит недешево, никогда не выходит из моды окончательно.

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