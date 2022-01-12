«Можно, всегда мы будем вместе»: жена Константина Эрнста публично обратилась к Ренате Литвиновой

Актриса Софья Эрнст сделала признание о своей коллеге Ренате Литвиновой в день ее юбилея.

Двенадцатого января отмечает юбилей актриса и режиссер Рената Литвинова. Неповторимой и непохожей на других звезде исполнилось 55 лет.

В свой день рождения Рената Литвинова принимает поздравления от близких, поклонников и коллег. В числе тех, кто публично выразил актрисе свое восхищение в день юбилея, жена Константина Эрнста, актриса Софья Эрнст.

Она поделилась в микроблоге снимками, на которых запечатлена с Ренатой Литвиновой на сцене и посвятила актрисе несколько теплых строк.

«Явление по имени Рената. Любимая, непостижимая, смешная, проницательная. Больше, чем друг. С днем рождения! Люблю, люблю, люблю. Можно всегда мы будем вместе?» — написала Софья Эрнст.

Рената Литвинова тут же отреагировала на поздравление.

«Любимая Соня!» — написала актриса в комментариях.

Подписчики Софьи Эрнст присоединились к поздравлениям и поблагодарили Ренату Литвинову за красоту и талант, которыми она делится со всеми.

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