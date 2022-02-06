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«Я понижена с жены композитора на жену артиста стриптиза»: Наташа Королева высказалась о браке с Тарзаном

Певица Наташа Королева рассказала, как ее муж покорял тещу Людмилу Порывай.

«Я понижена с жены композитора на жену артиста стриптиза»: Наташа Королева высказалась о браке с Тарзаном
Наташа Королева. Фото: Global Look Press

В Москве в этот воскресный вечер, 6 февраля, состоялось открытие выставки картин мужа Наташи Королевой Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан.

Певица пришла на вернисаж, чтобы поддержать мужа. Наташа Королева рассказала, какую роль в укреплении семейных отношений сыграли картины Тарзана.

Оказывается, он нашел путь к сердцу Людмилы Порывай, который, как оказалось, лежал через ее портрет. По словам Тарзана, после того, как он написал тещу на холсте, та начала сдувать с него пылинки.

Наташа Королева подтвердила факт нежных отношений ее мамы с зятем.

«Маму просто покорил Сергей картинами. Теперь у них любовь. В начале наших отношений мама была не в восторге. Она считала, что я понижена — с жены композитора на жену артиста стриптиза. Но потом все изменилось. А сейчас все замечательно», — поделилась Наташа Королева.

Наташа Королева и Сергей Глушко на открытие его выставки картин
Наташа Королева и Сергей Глушко на открытие его выставки картин. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

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выставкаЛюдмила ПорывайНаташа КоролеваСергей ГлушкоТарзан