«Я понижена с жены композитора на жену артиста стриптиза»: Наташа Королева высказалась о браке с Тарзаном

В Москве в этот воскресный вечер, 6 февраля, состоялось открытие выставки картин мужа Наташи Королевой Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан.

Певица пришла на вернисаж, чтобы поддержать мужа. Наташа Королева рассказала, какую роль в укреплении семейных отношений сыграли картины Тарзана.

Оказывается, он нашел путь к сердцу Людмилы Порывай, который, как оказалось, лежал через ее портрет. По словам Тарзана, после того, как он написал тещу на холсте, та начала сдувать с него пылинки.

Наташа Королева подтвердила факт нежных отношений ее мамы с зятем.

«Маму просто покорил Сергей картинами. Теперь у них любовь. В начале наших отношений мама была не в восторге. Она считала, что я понижена — с жены композитора на жену артиста стриптиза. Но потом все изменилось. А сейчас все замечательно», — поделилась Наташа Королева.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.