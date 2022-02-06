«Ради этой встречи с тобой!»: 48-летняя Королева в струящемся комбинезоне выскочила к поющему Баскову на банкете

Украинская дива щегольнула в модном вечернем аутфите на вечеринке по случаю 80-летия Льва Лещенко.

Наташа Королева не смогла пропустить пышную вечеринку по случаю 80-летия Льва Лещенко. На празднике украинская дива щегольнула в модном дизайнерском аутфите, примерив струящийся комбинезон. В танце певица кокетливо приоткрыла изящное плечико, блеснув стройной фигурой. Жена танцовщика Сергея Глушко, больше известного под псевдонимом Тарзан, примерила комбинезон со штанами с прорезью. В танце ткань так и порхала, казалось, что Наташа одела юбку, а не брюки.

Королева просто не смогла усидеть на месте на банкете, когда на танцпол вышел «Золотой голос России» Николай Басков. Певец пел для именинника, а Наташа приплясывала рядом, так и норовя отобрать у Баскова микрофон и перетянуть на себя все внимание именитых гостей.

«Вдруг как в сказке скрипнула дверь

Все мне ясно стало теперь

Столько лет я спорил с судьбой

Ради этой встречи с тобой!» — пел Басков, посвящая свое выступление украинской диве. «У Николаева бы усики дернулись в восторге! Наташа ну прямо красотка», «Как она похудела!», «Стройная! Умничка», «Фигурка — топчик», «Зажигалочка, сразу в пляс пустилась», «У Коли чуть микрофон не отобрала», «Басков влюбился?» — шутят фолловеры.

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