Похудел, отпустил усы и бородку: Максим Леонидов изменился до неузнаваемости

Музыкант Максим Леонидов впервые за долгое время появился перед журналистами. Он организовал пресс-конференцию, где рассказал о себе.

Оказалось, за годы затишья певец сильно изменился: похудел, отпустил усы и бородку, из-за чего стал практически неузнаваем. Надо заметить, что на свои 60 лет некогда популярный артист не выглядит. Он признался, что старается поддерживать форму ради 42-летней жены. Леонидов женат на актрисе «Ленкома» Александре Камчатовой.

«За четыре года я выпустил пять мюзиклов — какие-то из них идут на сценах Москвы и Петербурга, какие-то уже сошли со сцены, третьи еще в стадии постановки». Максим Леонидов

Напомним, что у Максима Леонидова от третьей жены двое детей – сын Леонид и дочь Маша. Ранее музыкант был женат на актрисах Анне Селезневой и Анне Банщиковой. В этих союзах у певца детей на свет не появилось, сообщает «Комсомольская правда».

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