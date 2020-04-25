«Это незаконно»: музыканта Максима Леонидова вместе с женой задержала полиция

Привлекли супругов за прогулку по парку в период всеобщей самоизоляции.

В Санкт-Петербурге во время прогулки по парку 58-летний исполнитель Максим Леонидов и его супруга Александра были задержаны полицией. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, артиста и его жену увезли в отдел для составления протокола о нарушении режима обязательной самоизоляции. Солист группы «Секрет» снимал видео из участка, чтобы зафиксировать происходящее:

«Мы гуляли в парке. К нам подъехали сотрудники полиции и сказали, что это незаконно, и отвезли в отделение» — объяснил артист.

Позже супругов отпустили, составив протокол о нарушении. Блюстители правопорядка опирались на пункт 6-1 закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». По этой статье музыкант оштрафован на 4 тысячи рублей.

Напомним, режим самоизоляции в стране действует до конца апреля. Улицы городов патрулируют полицейские и все чаще задерживают и наказывают рублем нарушителей установленного запрета.