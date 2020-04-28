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«Был обычный серый питерский вечер»: Иван Ургант рассказал, как задержали Максима Леонидова

Музыканта забрали в полицию за нарушение режима самоизоляции.

«Был обычный серый питерский вечер»: Иван Ургант рассказал, как задержали Максима Леонидова
Иван Ургант. Фото Global look press.

Иван Ургант описал свою версию задержания Максима Леонидова за нарушение режима самоизоляции. Как всегда, его рассказ был наполнен юмором.

Напомним, 58-летний музыкант был задержан вместе с супругой в Санкт-Петербурге во время прогулки. Его вместе с женой погрузили в полицейскую машину, где скученно уже находилось несколько человек.

«Получается, что людей, которые нарушили правила самоизоляции, введенные ради того, чтобы незнакомые люди меньше друг с другом контактировали, всех вместе поместили в небольшое замкнутое пространство. Я бы здесь на месте полицейских поступал бы жестче, я бы тех, кто гуляет в парке принудительно заражал», — прокомментировал этот факт ведущий «Вечернего Урганта».

Он предположил, что наверняка можно найти пару-тройку служителей правопорядка, которые бы болели коронавирусом и могли стать источником заражения. И описал, как, по его мнению, проходило задержание Леонидова, процитировав его знаменитую песню.

«Был обычный серый питерский вечер. Макс пошел с женой бродить в каком-то нормальном настроении. И вдруг видит – идут ему навстречу то ли полицейские, то ли видение. Полицейские прошли, как каравелла, по зеленым волнам прохладным ливнем после жаркого дня. Макс оглянулся посмотреть – не оглянулись ли они. А они не любят эти песни, просто подошли и арестовали», — пошутил Иван.

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"Вечерний Ургант"Иван УргантМаксим Леонидов
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