«Был обычный серый питерский вечер»: Иван Ургант рассказал, как задержали Максима Леонидова

Иван Ургант описал свою версию задержания Максима Леонидова за нарушение режима самоизоляции. Как всегда, его рассказ был наполнен юмором.
Напомним, 58-летний музыкант был задержан вместе с супругой в Санкт-Петербурге во время прогулки. Его вместе с женой погрузили в полицейскую машину, где скученно уже находилось несколько человек.
«Получается, что людей, которые нарушили правила самоизоляции, введенные ради того, чтобы незнакомые люди меньше друг с другом контактировали, всех вместе поместили в небольшое замкнутое пространство. Я бы здесь на месте полицейских поступал бы жестче, я бы тех, кто гуляет в парке принудительно заражал», — прокомментировал этот факт ведущий «Вечернего Урганта».
Он предположил, что наверняка можно найти пару-тройку служителей правопорядка, которые бы болели коронавирусом и могли стать источником заражения. И описал, как, по его мнению, проходило задержание Леонидова, процитировав его знаменитую песню.
«Был обычный серый питерский вечер. Макс пошел с женой бродить в каком-то нормальном настроении. И вдруг видит – идут ему навстречу то ли полицейские, то ли видение. Полицейские прошли, как каравелла, по зеленым волнам прохладным ливнем после жаркого дня. Макс оглянулся посмотреть – не оглянулись ли они. А они не любят эти песни, просто подошли и арестовали», — пошутил Иван.