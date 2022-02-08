Слуцкая объяснила, почему российские фигуристы-одиночники не поднимутся на пьедестал в Пекине

По словам двукратной призерки игр, она в успех не верит.

Фигуристка Ирина Слуцкая заявила, что не верит в успех российских фигуристов-одиночников на Олимпиаде в Пекине. Такой вывод она сделала по результатам короткой программы.

Как отметила Ирина Слуцкая, ей понравилось катание Евгения Семененко, который стал седьмым. По ее словам, Марку Кондратюку было тяжело после командных соревнований.

При этом она раскритиковала третьего россиянина Андрея Мозалева, который предпоследним квалифицировался в произвольную программу. Он, как думает Слуцкая, не справился с нервами и прокатом. Слуцкая считает, что на Олимпиаде так кататься не стоит, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Возможно ли после произвольной программы увидеть наших фигуристов на пьедестале на Олимпиаде? Думаю, что нет». Ирина Слуцкая

Напомним, что зимняя Олимпиада проходит в китайском Пекине. Впереди у мужчин-одиночников произвольная программа, по итогам которой и будут распределены медали.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.