Роднина — о фигурном катании на Олимпиаде в Пекине: «Догоним и обгоним американцев»

При этом советская спортсменка призналась, что не собирается смотреть командный турнир.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в беседе с журналистами прокомментировала командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Советская спортсменка призналась, что не собирается его смотреть. Даже то, что мы пока отстаем от американцев по баллам, чемпионку прошлых лет не особо расстраивает. Роднина уверена, что у наших спортсменов есть все шансы обойти главных соперников.

«Я что, больная, что ли? Зачем мне смотреть этот командный турнир? Ну отстаем мы от американцев — ну и пусть. Еще догоним и обгоним. Я командный турнир смотреть не буду. Лучше поберегу свои силы на личные соревнования», — приводит news.ru слова Ирины Родниной.

Кстати, по итогам первого дня командного турнира на Олимпиаде в Пекине сборная России занимает второе место с 26 очками, лидером является команда США с 28 очками, сообщает sport-express.

Напомним, что в пятницу, 4 февраля, российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали вторыми в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх и принесли национальной команде девять очков. За свой прокат они получили 82,64 балла.

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