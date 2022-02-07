Кацалапов и Синицина постарались: Россия досрочно выиграла золото в командном турнире в Пекине

Спортивная пара заняла второе место, после чего наша страна стала недосягаемой для конкурентов.

Сборная России досрочно выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Это стало ясно после выступления спортивной пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

Наша пара заняла итоговое второе место в произвольной программе. Первое у американцев Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, замкнули тройку Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады.

Таким образом олимпийскими чемпионам стали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Камила Валиева и Марк Кондратюк, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее золотую медаль на играх в Пекине выиграл лыжник Александр Большунов. Он не знал себе равных в скиатлоне на дистанции 30 километров.

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