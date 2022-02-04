«Опускать наших фигуристов»: Татьяна Навка высказалась о судействе на Олимпиаде в Пекине

Судья из США Пэгги Грэм поставила меньше всех баллов российским фигуристам Мишиной и Галлямову. Это сильно расстроило российских болельщиков. А жена Дмитрия Пескова — Татьяна Навка — объяснила, почему так произошло.

Олимпийская чемпионка по танцам на льду на собственном примере знает, как сложно защищать честь своей страны на соревнованиях крупного масштаба. Поэтому Навка поддержала российских фигуристов. А про судейство на Олимпиаде заявила следующее:

«Естественно, судьи из США к россиянам субъективны. Это главные конкуренты в командном соревновании. Американцы будут делать все, чтобы опускать наших фигуристов. Но все равно победит сильнейший».

«Расстраивает, что в парном катании и танцах мы уступили первые позиции. К сожалению, у Никиты с Викой была допущена помарка. В соревновании спортивных пар — немного непараллельное вращение. Но тем не менее это достаточно хороший, стабильный результат, чтобы дальше бороться за золотые медали. У нас еще не выступила наша главная надежда — это девочки, на которых все держится», — добавила Навка в беседе с sportrbk.ru

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