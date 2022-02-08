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«Еще непонятно. Это все слухи»: Михаил Марфин высказался о новом ведущем КВН

Как отметил многолетний редактор программы, он бы пока не хотел комментировать информацию.

«Еще непонятно. Это все слухи»: Михаил Марфин высказался о новом ведущем КВН
Михаил Марфин. Фото: Globallookpress.com

Многолетний редактор КВН, экс-ведущий программы «Счастливый случай» Михаил Марфин опроверг информацию, что новым ведущим игры вместо приболевшего Александра Маслякова станет телеведущий Дмитрий Нагиев.

Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев. Фото: Globallookpress.com

«Никакие слухи и никакую информацию пока комментировать не могу. Во-первых, не раскрываем, а, во-вторых, еще непонятно. Это все слухи».

Михаил Марфин

По словам Михаила Марфина, некоторые думают, что ведущим станет Александр Масляков-младший. Кто-то уверен, что Дмитрий Нагиев. Кто-то прочит на эту почетную должность Ивана Урганта. По его словам, все узнают имя ведущего, когда выйдет программа, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Александр Масляков впервые пропустит игры Высшей лиги КВН. Причина в том, что он во второй раз подхватил коронавирус и сейчас находится на самоизоляции.

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Тэги

Александр МасляковДмитрий НагиевИван УргантКВНМихаил Марфин