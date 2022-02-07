«Душнила во мне еще живет»: стендап-комик Абрамов спародировал Маслякова, высмеяв его манеру разговора

Видео с пародией в Сети набрало 35 тысяч просмотров.

Звезда отечественного юмора Иван Абрамов, который прославился благодаря игре в КВН, а также недавнему скандалу, последовавшему после шуток про свою жену, вновь отличился. На этот раз комик спародировал 80-летнего Александра Маслякова, бессменного ведущего КВН.

Абрамов записал пародию в Телеграм-канале на Александра Маслякова, высмеяв его манеру ведения Игр. Коллеги по чату назвали ее гениальной. Само видео в Сети набрало 35 тысяч просмотров.

«Душнила во мне еще живет в оригинальном образе», — голосом Маслякова объяснил свою манеру речи артист.

Напомним, Иван Абрамов – сам воспитанник Клуба веселых и находчивых. Он был капитаном команды «Парапапарам», которая выступала в Высшей лиге с 2010 по 2013 годы. И поклонникам полюбился как блестящий пародист отечественных звезд эстрады.

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