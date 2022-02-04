Ярмольник против, а Пельшу не предлагали: кто сможет заменить Маслякова в КВН

Teleprogramma.pro узнала у Леонида Ярмольника и Валдиса Пельша, кого они видят преемником знаменитого телеведущего.

Программ стабильнее КВН на нашем телевидении отыскать трудно. Клуб веселых и находчивых вещает без малого 60 лет. И почти все это время игрой руководит Александр Васильевич Масляков.

Недавно знаменитый ведущий подхватил коронавирус, прямо перед началом нового сезона игры. Масляков выступил с обращением:

«Ковид подкрался ко мне второй раз, и говорят, что надо посидеть дома. Но игра не может быть без ведущего. Поэтому на первых играх, что меня нет, мы будем приглашать известных кавээнщиков или людей, не чужих нашей передаче, и посмотрим, у кого как с ведением сложится».

По Сети тут же поползли слухи, что Александр Васильевич подыскивает преемника. Когда-то по той же схеме шоу «Поле чудес» перешло от Владислава Листьева к Леониду Якубовичу.

В прошлом году Александр Васильевич обмолвился, что начинает подумывать о завершении карьеры, все-таки 80 лет — это не только шутки. Но имя возможного «наследника» игры пока не называется.

Как мы уже поняли, новый ведущий проекта должен подходить под несколько критериев: быть близок к КВН, возможно, когда-то играть самому, а еще это должен быть человек медийный, чтобы органично смотреться на сцене.

Говоря про известных кавээнщиков, вспоминаются Михаил Галустян, Вадим Галыгин, Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант, Гарик Мартиросян, Дмитрий Нагиев, Мария Кравченко, Марина Кравец, Александр Незлобин, Екатерина Скулкина, Наталья Еприкян, Александр Гудков, Юля Михалкова, Наталья Медведева, Сергей Писаренко, Полина Сибагатуллина, Ольга Картункова, Елена Борщева, Андрей Молочный, Марина Федункив, Екатерина Варнава….

Может, это будет кто-то из членов жюри? Тогда список и вовсе расширяется. На этих почетных должностях побывали десятки знаменитостей: от Максима Галкина до Бари Алибасова.

Teleprogramma.pro узнала, что думают об этом некоторые из них.

Актер Леонид Ярмольник когда-то был в жюри проекта, но сейчас даже не рассматривает вариант возвращения.

«Я КВН не занимаюсь с 2012 года. Не бываю там. Мы давно с Масляковым завязали отношения. Никаких комментариев не даю по этому поводу. Наши пути-дороги разошлись много лет назад по принципиальным соотношениям. Вернуться точно не хотел бы», — говорит актер.

Валдис Пельш в 1987 году пришел на телевидение в качестве игрока команды КВН Московского государственного университета. С тех пор прошло немало лет, его послужной список включает десятки самых различных проектов, которые он реализовал в жизнь.

Телеведущий, возможно, был бы не против попробовать свои силы, так как в беседе с нами он не высказался против. Но есть одно но.

«Во всяком случае, мне никаких предложений не поступало. Поэтому прокомментировать я не могу. А Александру Васильевичу — пожелания скорейшего выздоровления», — сказал Валдис Пельш.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!