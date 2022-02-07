«Как минимум «восьмушки», а дальше будет видно»: Денис Косяков озвучил имя нового ведущего КВН

Актер Денис Косяков на своем Ютуб-канале раскрыл секрет, кто будет вести КВН в Высшей лиге вместо приболевшего Александра Маслякова.

«Привет, любимые. Секрет раскрыт. Я знаю, кто теперь будет вести КВН. Как минимум «восьмушки», а дальше будет видно. Вот только беда — чтобы видео монетизировать, оно должно длиться десять минут. А я не могу вам десять минут рассказывать, кто будет ведущим». Денис Косяков

Как отметил Денис Косяков, в его ответе «всего два слова». «Итак, новым ведущим КВН будет Дмитрий Нагиев», — заметил Денис.

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Напомним, что у Александра Маслякова возникли проблемы со здоровьем из-за коронавируса. Он не сможет присутствовать на съемках в середине февраля. С 1964 года Александр Масляков не пропустил ни одной игры.

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