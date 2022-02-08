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«Богат на детали»: продюсер «Маски» раскрыла особенности костюма Леопарда в третьем сезоне

По словам Юлии Сумачевой, эта маска получилась особенно эффектной.

«Богат на детали»: продюсер «Маски» раскрыла особенности костюма Леопарда в третьем сезоне
Юлия Сумачева. Фото: instagram.com/yulia_sumacheva/

Продюсер шоу «Маска» Юлия Сумачева раскрыла эскиз костюма Леопарда на проекте. По ее словам, именно эта маска получилась очень эффектной.

Юлия Сумачева
Юлия Сумачева. Фото: instagram.com/yulia_sumacheva/

«Костюм получился богатым на детали: обилие камней, ручная вышивка, комбинация парчи и кружева. Его изюминка — это костюм-трансформер».

Юлия Сумачева

Как отметила Сумачева, для всей команды проекта было важно показать грацию движений леопарда, но при этом сохранить красоту элементов костюма. Кроме того, важно, чтобы артист комфортно двигался на сцене, сообщает РИА Новости.

Напомним, что третий сезон шоу «Маска» стартует на НТВ 13 февраля. На создание одного костюма уходит от трех до пяти месяцев.

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