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«Надо либо всем носить, либо никому»: доктор Мясников высказал свое отношение к маскам

Как отметил телеведущий, есть приказ, который надо выполнять.

«Надо либо всем носить, либо никому»: доктор Мясников высказал свое отношение к маскам
Александр Мясников. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Александр Мясников на программе «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» высказал свое отношение к маскам.

Александр Мясников
Александр Мясников. Фото: Globallookpress.com

«Есть приказ — его надо выполнять, но маски не абсолют. Два года во Франции ходят в масках. Чуть снял — 160 евро штраф, но заболеваемость только растет. Коронавирус передается не только воздушно-капельным путем, но и дыханием. Я, к примеру, болею «омикроном». Вышел из студии, а вы зашли и вдохнули — заболели».

Александр Мясников

Как отметил Александр Мясников, маска не защитит на сто процентов от коронавируса.

«Зачем носить маски? Если ты заболел, маска помогает не заразить других, но она создает ощущение ложной безопасности. Надо либо всем носить, либо никому», — заявил Александр Мясников.

Напомним, что в России с каждым днем все больше заболевших «омикроном». При этом смертность от этого штамма постепенно снижается.

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