Телеканал НТВ объявил дату премьеры третьего сезона шоу «Маска»

Стало известно, когда популярный проект стартует в эфире НТВ.

Дождались! Осталось совсем немного времени, и самый охраняемый проект НТВ — шоу «Маска», — вновь вернется на экраны.

Телеканал объявил дату премьеры третьего сезона проекта. «Маска» выйдет в эфир НТВ 13 февраля в 20:10 по московскому времени.

Участниками проекта станут 14 звезд — это певцы, актеры, ведущие, шоумены, спортсмены и блогеры.

Разгадывать, кто скрывается под масками, будет жюри в прежнем составе. Судьи третьего сезона «Маски» — Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Филипп Киркоров и певица Валерия. Имя пятого члена жюри пока держится в секрете. Оно будет озвучено незадолго до выхода шоу «Маска» в эфир.

Неизменным остается и ведущий проекта. Поддерживать участников третьего сезона «Маски» и развлекать зрителей будет Вячеслав Макаров.

Напомним, «Маска» — не только самый охраняемый, но и самый рейтинговый проект НТВ. Предпочтение ему отдает рекордное число телезрителей.

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