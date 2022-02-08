«Была у нас такая Анка-пулеметчица»: Боня сравнила Собчак с персонажем из фильма «Чапаев»

Как отметила модель, телеведущая - «кого видит, в того и палит».

Модель Виктория Боня в беседе с Teleprogramma.pro высказалась в адрес светской львицы Ксении Собчак, которая недавно высмеяла ее «за поедание кактуса».

«Была у нас такая Анка-пулеметчица. Это девушка, которой гордилась вся страна. Собчак сегодня – это воплощение антиАнки-пулеметчицы. Она такая Ксенька-пулеметчица. Кого видит, в того и палит». Виктория Боня

Как добавила Виктория Боня, нынешний образ Ксении Собчак — часть характера светской львицы.

«Меня не обижают ее слова. Человека невозможно обидеть, если он сам этого не захочет. Я просто редко отвечаю на ее выпады», — заметила Виктория Боня.

Напомним, что Анка-пулеметчица – вымышленный персонаж фильма братьев Васильевых «Чапаев». Роль Анки в кино исполнила Варвара Мясникова.

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