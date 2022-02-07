«Зачем обращать внимание на опустившихся людей»: Собчак поставила точку в скандале со Шнуровым

Накануне Ксения Собчак побывала в Звенигороде, где встретилась с пострадавшей в ДТП под Сочи Оксаной Садовник. Телезвезда помогла ей открыть фотостудию, оплатив расходы в 1 млн 150 тысяч рублей. Во время визита Ксения высказалась и о другом недавнем скандале, в котором вступила в перепалку с Сергеем Шнуровым.

«Я не готова на эту тему говорить, ну правда. Все, что хотела, уже написала на эту тему. Зачем обращать внимание на опустившихся людей», — сказала Собчак «Комсомольской правде».

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Напомним, на днях Шнуров выпустил песню, в которой зацепил Собчак. Кстати, про то самое ДТП тоже высказался. Блондинка ответила ему в своем инстаграме. Кроме того, на ее защиту встали многие звезды шоу-бизнеса.

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