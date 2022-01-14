«Были взаимоотношения»: экс-муж Марины Голуб заявил, что Людмила Поргина родила ему ребенка

Вдова Николая Караченцова в шоке от происходящего.

Людмила Поргина вновь в эпицентре скандала. На днях бывший муж трагически погибшей Марины Голуб, актер Вадим Долгачев заявил, то являлся любовником Людмила Поргиной. Кроме того, по его словам, вдова Караченцова даже родила от него сына, будучи в браке.

Вадим Долгачев утверждает, что родившийся в 1978 году Андрей Караченцов — его сын.

«С Людочкой у меня были взаимоотношения в апреле-мае 1977 года. Я уверен, что Андрей — мой сын», — огорошил признанием Долгачев в студии программы «На самом деле» на Первом канале.

Людмила Поргина от таких заявлений пребывала в шоке.

После долгих разборок, полиграфолог, приглашенный в студию шоу, заявил, что Андрей Караченцов не является сыном Вадима Долгачева.

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