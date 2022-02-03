«Некоторых депутатов беспокоит, почему без них так хорошо»: Варшавер — об извинениях Певцова

Как отметил директор с расширенными полномочиями, актер сейчас работает в нормальном месте.

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, как перед ним извинялся за необдуманные поступки актер Дмитрий Певцов.

«Певцов в свое время пришел ко мне и даже извинялся за то, что он написал статью вместе с Александрой Захаровой, дочерью Марка Захарова. Потом были его высказывания, что театр гибнет. Хотя у нас актеры хорошо получают. В декабре всем дали премию. У нас благополучная ситуация. Главное, чтобы завтра не было хуже, чем сегодня». Марк Варшавер

Как отметил Варшавер, некоторых депутатов, наверное, беспокоит, почему без них так хорошо. «Работа у нас в театре не останавливается. Появляются новые имена. Певцов в нормальном месте, он — депутат. Зампредседателя комитета по культуре. Ему там нравится. В театре немного у него осталось ролей. Я предлагал ему роль в «Вишневом саде». Он сначала согласился, а потом сказал, что позже даст ответ. Мне пришлось вводить на его место нового артиста», — заметил Марк Варшавер.

Ранее стало известно, что Дмитрий Певцов хотел стать худруком «Ленкома». Позже он отказался от этой перспективы, боясь междоусобицы в театре.

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