«Мне пришлось пройти тест»: Канье Уэст обвинил Ким Кардашьян в умышленной проверке на запрещенные вещества

Все случилось во время четвертого дня рождения общей дочери знаменитостей.

Зарубежный исполнитель Канье Уэст продолжает разборки с экс-избранницей в личном микроблоге.

После упреков по поводу роликов в Тик-Ток от дочери Норт, артист припомнил бывшей жене историю с испорченным днем рождения другого ребенка. Дело касалось малышки Чикаго.

Когда дочери Канье Уэста исполнилось четыре года, Ким Кардашьян не дала отцу появиться на торжестве.

«Что ты имеешь в виду под «основным опекуном»? Вся Америка видела, как ты пыталась похитить мою дочь в ее день рождения, не сообщив мне адрес вечеринки», – написал в своем микроблоге артист.

Кроме того, Канье припомнил бывшей возлюбленной обвинение в употреблении наркотиков.

«Ты поставила охрану в доме, когда я играл с моим сыном, а затем обвинила меня в краже. Мне пришлось пройти тест на наркотики после вечеринки в честь дня рождения Чикаго, потому что ты обвинила меня в том, что я был под наркотиками», – обратился Канье Уэст к Ким Кардашьян.

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