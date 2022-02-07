«Их развод очень грязный»: новая возлюбленная Канье Уэста не хочет участвовать в его конфликте с Ким Кардашьян

Джулия Фокс старается не лезть с советами к рэперу.

Актриса Джулия Фокс, новая возлюбленная Канье Уэста, высказалась о его конфликте с бывшей женой Ким Кардашьян. Актриса старается не лезть с советами к рэперу.

«Джулия находится в таком же затруднительном положении, потому что она понимает, что их развод очень грязный. Ей жаль, что во все это вовлечены их дети. Она просто хочет, чтобы все это быстрее закончилось», — сообщает инсайдер Page Six.

Напомним, недавно разгорелся конфликт из-за того, что Канье Уэст высказался против увлечения свой дочери. Ким Кардашьян создала восьмилетней Норт аккаунт в TikTok и поощряет ее появление на публике. За несколько месяцев на их страницу подписалось больше пяти млн человек. Однако отцу девочки Канье Уэсту не по душе новое увлечение.

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