Шоу должно продолжаться: «Семейство Кардашьян» выйдет в новом формате на потоковом сервисе

В сентябре 2020 года американская телезведа Ким Кардашьян объявила о закрытии шоу «Семейство Кардашьян», которого транслировалось на канале E! 13 лет. Якобы все участники передачи уже давно за один пост в Instagram зарабатывают больше, чем месяц съемок. В марте текущего года началась трансляция заключительного 20-го сезона, но, как и «Дом-2» в России, Кардашьяны не поставили жирную точку в своей телевизионной жизни, а просто переехали на другую площадку.

9 апреля Ким подтвердила в Twitter, что они вместе с сестрами запустят новое шоу на потоковом сервисе Hulu. Звездное семейство начнет работать над ним, как только завершится их последний сезон на канале E! Так что зрители останутся без наблюдения за личной жизнью Кардашьян совсем ненадолго. Возможно, проект сменит название и состав участников, но что-то подсказывает, что дух его останется прежним.

We won’t be gone long!! Our new show on @hulu will be coming after the final season https://t.co/ByED1rcvVp

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 9, 2021