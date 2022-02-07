Зрелище завораживает: Климова показала, как меняется цвет ее красивых глаз на фоне зеленого принта

Удивительно, но одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа, Екатерине Климовой, на заре ее карьеры некогда советовали подкорректировать нос и уши. Дескать, так она будет выглядеть лучше и ей поступит больше предложений о работе. К счастью, знаменитость отказалась от таких сомнительных изменений.

Жизнь и ее карьера доказали: важно любить себя таким, какой ты есть, но при этом не забывать подчеркивать свои достоинства. Исполнительницу главной роли в сериале «Бедная Настя» всегда выгодно выделяет хрупкость своей фигуры, тонкую талию и фантастические глаза оливкового цвета.

На фоне каштановых волос, которые она, к слову, красит сама в домашних условиях, глаза смотрятся особенно выразительными. Не забывает актриса и про правильно подобранный гардероб.

В Нижегородском театре она предстала в свитшоте с зеленым принтом, отчего ее глаза засияли с удвоенной силой. Поднимая веки, Екатерина Климова сделала эффектное видеоселфи, показав, как меняется цвет ее глаз на фоне рисунка.

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