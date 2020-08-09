Четырехлетняя дочь Климовой отметилась на дне рождения друга в белом платье с юбкой из органзы и леопардовым принтом

Девочка повеселилась на вечеринке в духе «Алисы в Стране чудес».

Четырехлетняя наследница актрисы Екатерины Климовой от Геллы Месхи Белла недавно отметилась на дне рождения своего друга Азамата. Девочка за один праздник в стиле сказки «Алиса в Стране чудес» успела сменить два наряда.

Малышка предстала в образе принцессы, примерив белоснежное платье с пышной многослойной юбкой. Нижние слои наряда состояли из летящей органзы, а верхний имел трендовый леопардовый принт. Звезда теленовеллы «Бедная Настя», сделала дочке на праздник асимметричную прическу из двух кос. А аквагрим на лицо крошки наложили непосредственно на торжестве.

Также девочка танцевала и участвовала в творческих конкурсах на дне рождения в кирпичном брючном комбинезоне и белой футболке. Судя по обнародованным кадрам в Сети, Белла, как и многие девочки, в восторге от песни Крита «Сердцеедка».