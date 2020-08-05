Климова в припыленном небесно-голубом платье в пол отметилась в кафе со своими четырьмя детьми

Екатерина Климова посетила летнее кафе со всеми своими наследниками. А их у 42-летней звезды сериала «Бедная Настя» четверо: 18-летняя Елизавета, четырехлетняя Белла и сыновья Матвей и Корней, 13 и 11 лет.

Старшая дочь артистки родилась в отношениях с ювелиром Ильей Хорошиловым, младшая — с актером Гелой Месхи, а сыновья — в браке с кинозвездой Игорем Петренко. Недавно Екатерина Климова засветилась с золотым кольцом на безымянном пальце, после чего призналась, что действительно не одинока, однако статус своего положения и таинственного мужчину Екатерина раскрывать не стала.

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В свете не исключают, что Климова вновь стала близка со своим бывшим мужем Гелой Месхи, поскольку пара довольно любезно ведет себя по отношению друг к другу в социальных сетях и нередко появляется на детских праздниках их дочери вместе.

Актриса в принципе уделяет много времени детям, считая, что они для нее все-таки главнее карьеры. Поэтому выход в свет со всеми наследниками — скорее правило для нее, чем исключение. Звезда постаралась одеться с наследниками в одном стиле. Она вместе с Елизаветой примерила длинные платья-рубашки в припыленных оттенках. Актриса предпочла небесно-голубой цвет, а ее дочь — тон восточных специй.

Маленькая Белла тоже нарядилась в поло того же оттенка, что и мать. А брючки примерила в одной тональности с нарядом сестры. Сыновья Климовой предпочли стиль кэжуал, остановив свой выбор на джинсах.