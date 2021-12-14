На пороге 40-летия: как «ночной хулиган» Дима Билан стал звездой и почему хранит в секрете личную жизнь

В декабре Дима Билан отметит свое 40-летие. Когда-то он ворвался в шоу-бизнес и выиграл «Евровидение». Его личная жизнь периодически обрастает новыми слухами, ведь артист до сих пор не женат.

Каждая его песня – стопроцентный хит, а иногда он может себе позволить пообщаться с фанатами в нетрезвом виде. Такой разный и при этом любимый миллионами Дима Билан – его путь к успеху в материале Teleprogramma.pro.

Дима Билан: детство и начало карьеры

Виктор – именно такое имя выбрали инженер Николай Михайлович и работница тепличного хозяйства Нина Дмитриевна Беланы для своего сына. Будущий артист родился 24 декаря 1981 года в поселке Московский, города Усть-Джегута, что в Карачаево-Черкессии. К тому моменту в их семье подрастала двухлетняя Лена, а позже родилась Анна.

С ранних лет маленький Витя очень любил петь. Талант унаследовал от бабушки, которая много лет входила в состав местного хора.

Свой первый «концерт» Витя устроил в школьной столовой. Он взобрался на стол и спел «Прекрасное далеко» под аплодисменты одноклассников.

Эффектная внешность и музыкальные данные дали прекрасный тандем для звездного будущего. К слову, сам он считает себя русским, но смесь кровей все-таки есть. Так, у мамы Нины Дмитриевны в роду были татары, а папа Николай Михайлович – выходец из рода кубанских казаков.

Чтобы талант не пропадал зря, будучи учеником пятого класса Витя отправился в музыкальную школу по классу аккордеона. Этого было достаточно, чтобы стать участником детского хора и участвовать в музыкальных фестивалях.

В 1998 году десятиклассник Виктор Белан впервые приехал в Москву, чтобы принять участие в музыкальном конкурсе «Чунга-Чанга». Выступил Витя не просто успешно, а стал лауреатом конкурса, получив награду из рук Иосифа Кобзона. Кто бы мог подумать, что спустя всего десять лет он получит другую, пожалуй, самую важную в своей карьере награду, выиграв «Евровидение».

После окончания средней школы Виктор переехал в Москву и поступил в музыкальное училище Гнесиных. На протяжении трех курсов Белан изучал классическое пение, но в итоге выбрал эстраду.

Именно тогда он обзавелся первым продюсером, которой стала Елена Кан. Под ее руководством была записана первая песня «Осень», а позже появился и клип, который снимали на берегу Финского залива. Так произошел дебют артиста.

Позже видеоролик попал на MTV Russia, где и привлек внимание профессионалов. К Виктору присмотрелся сам Юрий Айзеншпис. Именно он посоветовал будущей звезде взять псевдоним. Виктор всегда мечтал, чтобы его звали Дима, как любимого дедушку. Что касается фамилии, то тут сильно не мудрили. Просто заметили одну букву. Так и повелось – Дима Билан. В 2008-м Дима Билан поменяет свой паспорт, в котором будут значится уже это имя и фамилия.

больше по теме Дима Билан и Пелагея забрали подопечных Александра Градского в свои команды на шоу «Голос» Стала известна дальнейшая судьба двух из двенадцати участников проекта «Голос».

Дима Билан: работа с Юрием Айзеншписом и Яной Рудковской

Встреча в Юрием Айзеншписом стала для Димы Билана судьбоносной. В 2002 году продюсер отправил молодого исполнителя на «Новую Волну» в Юрмалу. Но по итогам конкурса Дима занял лишь четвертое место (к слову, первое досталось Smash!). Уже в следующем году Билан выпустил сразу две песни — «Я ошибся, я попал» и «Я так люблю тебя».

Успех на голову молодого исполнителя обрушился практически сразу. В том же году Билан поступил сразу на второй курс ГИТИСа и отправился на первые в своей жизни гастроли по Приморскому краю вместе с другим проектом Айзеншписа – группой «Динамит».

В то же время Дима писал новые песни, мечтая покорить европейскую сцену, и стал участником отбора «Евровидения». Однако в этой гонке его обошла Наталья Подольская, которая заняла по итогам конкурса лишь 15-е место.

2005-й стал для Димы поворотным. Тогда от инфаркта умер Юрий Айзеншпис. Все документы перешли его вдове Елене Ковригиной, но с ней артист не смог найти общий язык, поэтому решил расторгнуть контракт.

Увы, не все оказалось так просто. Согласно договору, права на псевдоним Димы Билана остались бы у продюсерской компании. А начинать все сначала под собственным именем – не самое мудрое решение. Дима Билан оказался на перепутье, вывела из которого его Яна Рудковская.

После смерти Айзеншписа работать с Биланом хотели многие продюсеры, но все они были по душе ему самому. И только Яна Рудковская смогла быть настолько убедительной, что Билан ей доверился.

Именно тогда, по совету юристов, Дима решил сделать псевдоним своим настоящим именем.

Дима Билан: «Евровидение»

Вместе со сменой имени, круто меняется и вся жизнь артиста. В 2006-м Дима прошел отбор на «Евровидение», но занял там только второе место с песней «Never Let You Go». Он получил 248 баллов — на 44 меньше, чем победившая финская группа Lordi.

Тогда артист пообещал себе вернуться на конкурс, чтобы стать его победителем. Тем временем Билан собирал награды в России, гастролировал, выпускал новые хиты и вошел в десятку самых высокооплачиваемых артистов по версии Forbes. В 2007-м на церемонии Муз-ТВ он взял целых три награды: «Лучший альбом», «Лучшая композиция» и «Лучший исполнитель года».

Большую популярность ему принес альбом «Время – река», который был продан в количестве миллиона копий.

9 марта 2008-го Дима Билан представил песню Believe. По результатам отбора российского голосования он набрал 54 балла, оставив позади Александра Панайотова и Женю Отрадную и получил путевку на европейский конкурс.

Ну, а 24 мая выступил в финале «Евровидения» вместе с российским фигуристом Евгением Плющенко и венгерским скрипачом Эдвином Мартоном. По итогам набрал 272 очка и занял первое место.

Билан собирался покорить европейскую сцену еще раз. В 2012-м он спел в дуэте с экс-«татушкой» Юлией Волковой песню Back to Her Future, но по результатам национального конкурса дуэт занял второе место.

К слову, в родном поселке Билана музыкальную школу назвали его именем.

Дима Билан: ТВ, кино, лучшие хиты и доход

Победа на «Евровидении» принесла Билану всенародную славу. После этого он выпустил альбом «Против правил», а также стал участником громких проектов, в том числе выступал судьей в проекте «Голос» (2012 -2014 гг и 2016-2017 гг) и «Голос. Дети» (2014-2017 гг).

Кроме этого, Билан зарекомендовал себя в качестве актера дубляжа в мультфильме «Тролли» и «Холодное сердце», а также попробовал себя в роли актера. Самая громкая с ним картина «Герой» вышла в 2016-м.

На протяжении последних 15 лет Билан является одним из самых высокооплачиваемых артистов. В прошлом году он купил свой дом в Подмосковье, куда приводит бездомных кошек. За частный концерт Билан получает до 4,5 млн рублей, уступая по дороговизне только таким мэтрам как Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Стас Михайлов и Сергей Шнуров.

По информации Forbes, доход Димы Билана достигает 6,8 млн долларов в год.

Дима Билан: личная жизнь

К 40 годам Дима Билан не обзавелся семьей и детьми. В одном из интервью он говорил, что планирует стать отцом только после 40-ка.

Эффектная внешность — рост Билана 182 см, а вес 78 кг — популярность и серьезный доход — кажется, мечта любой девушки. Неудивительно, что список романов артиста довольно внушительный.

Четыре года он встречался с моделью Леной Кулецкой и даже отмечал, что женится в случае победы на «Евровидении». Однако после заявил, что эти отношения были простым пиаром. Известно, что после Дима пытался строить любовь с моделью Юлианой Крыловой, а потом с Аделиной Шариповой.

Также ему приписывали роман с Юлией Волковой. Сама артистка говорила, что у них все серьезно и Дима умеет красиво ухаживать. Подозрения усилились после того, как пара выпустила совместную песню «Любовь-сука». Но, похоже, что и эти отношения были простым пиаром.

Кстати, после того, как Дима начал сотрудничество с Яной Рудковской, поползли слухи о том, что они встречаются. Тогда оба говорили, что их связывает только работа, но в 2019 году популярная блондинка сделала признание.

«Я могу сказать, с кем у меня был роман. У меня был роман с Димой Биланом. Серьезно. Если бы рядом со мной не было Плющенко, у меня был бы Дима Билан. Он меня во всем устраивает. Это очень важный момент. Он красивый, талантливый, очень хорошо зарабатывает», — заявила Яна Рудковская в прямом эфире Love Radio.

К слову, Дима Билан является крестным отцом сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко – Саши, который также известен как Гном Гномыч.

В 2013 году Дима Билан высказал свое несогласие по поводу запрета на проведение гей-парада в Москве. После этого поползли слухи о его нетрадиционной ориентации. Однако Дима утверждает, что интересуется только девушками. Недавно артист публиковал в своем инстаграме снимок с загадочной пышногрудой блондинкой во время отдыха на курорте. Скорее всего, сердце артиста занято.

Что касается родных, то Билан не забывает ни о родителях, ни о сестрах. Старшая его сестра занимается выпуском дизайнерской одежды под брендом BELAN, а младшая училась на режиссера в Лос-Анджелес. После этого Аня решила попробовать свои силы в музыке. Звездный брат не принимает участия в ее продвижении.

В августе 2020-го Дима Билан подал в суд на мужа старшей сестры Елены — Геннадия Зимина-Белана. Все дело в том, что Геннадий решил заняться бизнесом — построить мини-отель в Коломне. Для реализации идеи взял в долг у звездного родственника 19 млн рублей. Возвращать деньги Зимин-Белан не спешил, к тому же решил развестись с Еленой. Дима психанул и подал иск, но в июле 2021-го стало известно, что певец отозвал его.

Дима Билан: скандалы и болезни

В 2019 году Дима Билан отправился в Самару, где должен был состояться концерт ко дню города. На сцене артист появился в нетрезвом состоянии. Зрители были настолько оскорблены подобным поведением, что написали петицию. Позже он извинился перед аудиторией и даже подарил городу детскую площадку в знак примирения.

Буквально на днях Дима вновь взялся за бутылку. На этот раз он опубликовал в своем инстаграме серию откровенных видео, на которых рассказывал о жизни, употребляя алкоголь прям в кадре. Этому предшествовал еще один не очень положительный момент.

Накануне Билан отметился на частном концерте в Казахстане, где зрители заподозрили, что артист нетрезв. Позже артист отметил, что просто устал, так как мало спал в последнее время.

Периодически Билан жалуется на плохое самочувствие. Прошлой осенью у него была пневмония, а годом ранее артист сообщил фанатов, что перенес несколько концертов из-за проблем со здоровьем. Что именно случилось с Димой — неизвестно, но, по слухам, у него сильные проблемы с позвоночником из-за грыж. Кроме того, в 2019-м Билан залечивал двойной перелом ноги.

Дима Билан: последние новости и планы

В прошлом году Дима Билан представил сразу два своих альбома – «Перезагрузка» и «Вторая жизнь», а в 2021-м – «13 друзей Билана».

В начале осени Дима Билан выпустил трек с Мари Краймбрери – «Ты не моя пара», а уже в ноябре артисты представили на него клип, в котором сыграли пару. По сюжету артисты участвуют в реалити-шоу в духе «Большого брата» и «За стеклом». Отношения между ними накаляются, и в какой-то момент начинается жестокая схватка с применением огнестрельного и холодного оружия.

Буквально на днях он получил очередной «Золотой граммофон» за песню «Она моя», а сейчас готовится отметить свой 40-й день рождения. Артист планирует дать два больших сольных концерта в Москве и Санкт-Петербурге.

Дима Билан: альбомы

«Я ночной хулиган» (2003)

«На берегу неба» (2004)

«Время-река» (2006)

«Против правил» (2008)

«Believe» (2009)

«Мечтатель» (2011)

«Дотянись» (2013)

«Не молчи» (2015)

«Эгоист» (2017)

«Перезагрузка» (2020)

«Вторая жизнь» (2020)

«13 друзей Билана» (2021)

Дима Билан: популярные песни

2000 — «Осень»

2002 — «Я ночной хулиган»

2003 — «Ты, только ты», «Я так люблю тебя»

2004 — «Мулатка», «На берегу неба»

2005 — «Ты должна рядом быть», «Как хотел я», «Я тебя помню»

2006 — «Это была любовь», «Never Let You Go», «Невозможное возможно»

2007 — «Время-река», «Я твой номер один»

2008 — «Believe»

2009 — «Lady»

2010 — «По парам», «Я просто люблю тебя»

2011 — «Мечтатели», «Задыхаюсь», «Слепая любовь»

2012 — «Так не бывает», «Любовь — Сука» feat. Юля Волкова

2013 — «Лови мои цветные сны», «Дотянись», «Малыш»

2014 — «Болен тобой», «Когда растает лед»

2015 — «Не молчи»

2016 — «Неделимые», «В твоей голове»

2017 — «Держи», «Прости меня» feat. Сергей Лазарев

2018 — «Девочка не плачь», «Пьяная любовь» feat. Polina, «Молния»

2019 — «Океан»

2020 – «Про белые розы», «Полуночное такси»

2021 – «Она моя»

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.