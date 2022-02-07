Родом из простых: Вера Брежнева показала деревенский дом, в котором когда-то спала на печи

Это сейчас Вера Брежнева — суперзвезда, которая носит бриллианты, самые дорогие меха и отдыхает в элитных отелях на роскошных курортах. А родилась она в многодетной семье с тремя сестрами и выросла в обычных условиях в Днепродзержинске.
Ее родители работали на заводе, папа инженером, а мама медсестрой. Летом Вера, как и многие дети того времени, проводила в деревне у родственников.
В личном блоге Брежнева показала простой деревенский дом своей прабабушки под Санкт-Петербургом, где она гостила и спала на печи.
Певица рассказала, что в нем до сих пор живут ее родственники, с которыми она планирует в ближайшее время встретиться.
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