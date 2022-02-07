«Закаты, как в сказке»: Бородина в комбинезоне с цветочным принтом и сандалиях Hermes покрасовалась на Мальдивах

Ксения Бородина является известной ведущей шоу «Дом-2». Популярность Ксении только растет, поэтому она предпочитает показывать свою жизнь и давать советы. В прошлом году телеведущая развелась со вторым мужем.

После этого она стала чаще выходить в свет, веселиться с подругами и даже снялась в проекте «Ледниковый период». Звезда стала чаще себя баловать обновками.

В начале января Бородина уже отдыхала с детьми на Мальдивах. На этот раз она решила повторить отпуск, но уже без дочек. Телеведущая остановилась в дорогостоящем отеле, где не так давно побывала Вера Брежнева. В первый вечер она принарядилась в комбинезон с шортами. Наряд с цветочным притом дополнили алые сандалии Hermes. Она не побоялась предстать без макияжа.

«Всем нам дана возможность выбирать. Выберите счастье и внутренне спокойствие и потом, начнется самое интересное, просто ты этого должна сильно захотеть… У вас тут невероятно закаты, как в сказке», — написала звезда.

Ксения поужинала с подругой с видом на побережье. Также она прогулялась по краю бассейна, сняв обувь. «Ну такая красивая», «Нельзя столько лета зимой», «Классный комбинезон», «Вы точно стали счастливее», «Заметно, что вы теперь довольны собой», — прокомментировали пост подписчики.

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