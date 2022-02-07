И снова в отпуске: Бородина в купальнике с эффектом стройности окунулась в бассейн

Телеведущая во второй раз в этом году прилетела на Мальдивы.

Ксения Бородина является ведущей «Дома-2». В свое время она работала с Ксенией Собчак, а потом и с Ольгой Бузовой. Несмотря на то что Ксения хорошо зарабатывает, она также ведет другие передачи и получает гонорары за рекламу в соцсетях.

После развода с Курбаном Омаровым телеведущая осталась жить в просторном доме, а также стала чаще баловать себя обновками и веселиться с подругами.

В этом году Бородина уже отдыхала на Мальдивах. Тогда она провела время на курорте с дочками Теоной и Марусей. А вот 7 февраля телеведущая снова прилетела на острова. На этот раз она проводит время с подругой.

В соцсети звезда поделилась кадрами, на которых предстала в алом купальнике и с бокалом в руке. Бикини с высокой посадкой скрыло изъяны фигуры и визуально сделало стройнее. Ксения грациозно окунулась в воду.

Примечательно, что такой фасон купальника любит и Ани Лорак, которая недавно отдохнула в Дубае. Поклонники одарили ее комплиментами. Однако многие удивились, что она снова отправилась в отпуск.

«Интересно, она не устает отдыхать?», «Умей жить красиво и кайфуй», «Шикарная фигура у вас», «Какой купальник», «Ну прям леди», «Ксения снова купается и загорает», «Это чтобы 14 февраля не отмечать в одиночестве? С рыбками будешь», «Богатая и одинокая», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале