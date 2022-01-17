«Прилетела на свидание»: Барановская в костюме в пижамном стиле позировала на мальдивском пляже

Юлия Барановская является популярной телеведущей. Она уже много лет работает на ТВ. Ей удалось построить карьеру, когда она осталась одна с тремя детьми. Футболист Андрей Аршавин бросил ее ради другой женщины.

Примечательно, что он так и не обрел счастье в личной жизни. Юлия успевает уделять время детям и сниматься в разных проектах. Она также признавалась, что у нее случаются романы, но звезда их не афиширует.

Еще недавно Барановская делилась кадрами из Дубая. А вот теперь она устроила себе отпуск на одном из самых популярных курортов среди звезд. Там отдыхают Вера Брежнева, Анастасия Костенко и другие известные персоны. Телеведущая приехала на Мальдивы, где запечатлелась в модном костюме оверсайз в пижамном стиле.

Она залезла на качели и стала грациозно позировать. Примечательно, что такие костюмы в моде не первый сезон. Их также любит носить Алсу.

«Прилетела на свидание … с мантами», — написала звезда.

Юлия была без макияжа. Она собрала волосы в пучок. Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие одарили ее комплиментами.

«Класс! И качели, и костюм и девушка!»,» Очень красиво выглядите, и костюм на вас смотрится просто потрясающе«, «Вы такая настоящая, такая приятная», «Загадочный взгляд, напоминает влюбленный», «Эх, какой кайф!», «Вы стильная и красивая», «Амне кажется у вас свидание не только со скатами», — прокомментировали пост подписчики.

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