«Чтобы съездить на Мальдивы!»: Анастасия Волочкова объяснила, зачем в ее жизни был Сергей

Анастасия Волочкова недавно порвала со своим бойфрендом Сергеем Кузнецовым, с которым познакомилась на шоу Первого канала «Давай поженимся!».

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Балерина отпраздновала с ним Новый год, познакомилась с его сыном и слетала на Мальдивы. А после этого неожиданно написала грустный пост, в котором сообщила, что ее Сергей просто решил попиариться за ее счет. При этом звезда призналась, что ей очень больно.

Тем не менее Анастасия Волочкова довольно быстро оправилась от удара и сейчас отлично выглядит, появляется на различных шоу и совсем не кажется печальной.

Во время прямого эфира ее поклонники в Instagram попросили рассказать, как у нее дела с Сережей. Балерина довольно спокойно ответила, что все мужчины даются нам свыше для какого-то опыта. И последний бойфренд — не исключение.

«Сережа появился в моей жизни для того, чтобы весело провести Новый год и съездить в романтическое путешествие на Мальдивы», — сказала Волочкова.

Она опять подчеркнула, что у него, по ее мнению, якобы, были корыстные цели: «Сережа вкусил свою долю пиара». Однако расстраиваться и ставить крест на себе звезда не собирается.

«Я умею расставаться с мужчинами и переводить отношения с мужчинами в дружбу. Нельзя сожалеть об ушедших отношениях, потому что они становятся уроком», — заметила Анастасия.

Знаменитость уверена, что грустить об ушедшем не стоит, а впереди ее ждет интересная жизнь и не исключено, что новые отношения, ведь Волочкова не стесняется любить, открыто говорить о своих чувствах и быть искренней.

«Для любого мужчины я награда! Со своим опытом, со своим умением отстаивать свою позицию. Я благодарна Богу за все испытания, которые у меня были. Я человек и мне свойственно ошибаться. И в моей жизни было много ошибок, за которые потом было стыдно, но это опыт», — прокомментировала артистка.

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