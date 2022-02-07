В цветах светофора: Жанна Бадоева в лимонном костюме и с зеленым чокером на шее появилась на «Две звезды. Отцы и дети»

Ведущая сразу двух программ на Первом канале Жанна Бадоева, появляясь на экране, всегда демонстрирует яркие и эффектные образы.

В программе «Жизнь других» ее наряды часто соответствуют тому месту и стране, в которой снимается передача.

На шоу «Две звезды. Отцы и дети» Жанна Бадоева, как правило, предстает в заметных и экстравагантных образах.

В программе, которая вышла в эфир в минувшее воскресенье, 6 февраля, Жанна Бадоева предстала в наряде цветов светофора.

Телеведущая облачилась в брючный костюм насыщенного лимонного оттенка. Наряд она сочетала с зелеными туфлями на шнуровке, которая шла по брюкам. В качестве аксессуара Жанна Бадоева надела чокер одного тона с туфлями.

Снимком, запечатлевшим ее в ярком образе, Жанна Бадоева поделилась в микроблоге. Ее подписчики были единодушны: Жанна Бадоева похожа в нем на яркое весеннее солнышко, которого мы все так ждем.

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