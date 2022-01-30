«Побежала на съемку»: Жанна Бадоева открыла стройные ножки, позируя в шортиках на берегу океана в Мексике

Телеведущая Жанна Бадоева приступила к работе над новыми программами «Жизнь других».

Ведущая программы Первого канала «Жизнь других» Жанна Бадоева в эти дни находится на съемках в Мексике.

Кадрами с берегов жаркой страны теледива поделилась в микроблоге.

На снимке Жанна Бадоева предстала на берегу океана. Телеведущая облачилась в голубые шортики, открывшие взору ее стройные загорелые ножки, белую футболку и рубашку оттенка морской волны.

«Пока я спала (в Мексике разница 8 часов), у нас состоялась премьера уже седьмого сезона шоу #ЖизньДругих. Первым выпуском стал английский Манчестер. Поздравляю всех нас с этим прекрасным событием!» — написала под фото Жанна Бадоева.

Она призвала подписчиков оценить ее снимки из Мексики, сообщив, что пока погружается в рабочий процесс.

«Побежала на съемку, а вы пишите комментарии. Все прочитаю», — пообещала Жанна Бадоева.

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