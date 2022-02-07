Талантом в папу: 17-летняя дочь Меладзе стала участницей украинского «Голоса»

Дочь Константина Меладзе – 17-летняя Лия стала участницей 12-го сезона украинского шоу «Голос».

Накануне звездная наследница исполнила легендарную песню Hallelujah Леонарда Коэна, после чего к не повернулись все четверо наставников. Лия выбрала команду Нади Дорофеевой.

«Когда мы ездили в машине, папа слышал, как я подпеваю его песням. Иногда он говорил, что я пою лучше оригинала, а иногда комментировал одним словом «красиво». Мне очень приятно, когда он гордится мной и это меня очень вдохновляет», — рассказала Лия Меладзе.

Напомним, что Лия – дочь Константина Меладзе от первого брака. Также Яна Сумм родила композитору дочь Алису и сына Валерия.

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