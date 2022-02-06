Две богини! Брежнева щегольнула в платье с кейпом, а ее сестра Галушка — в мерцающем греческом одеянии

Экс-солистка группы «ВИА Гра» с шиком и помпой отпраздновала 40-летие.

Вера Брежнева отпраздновала день рождения в компании самых близких. В честь 40-летия поп-дива устроила торжество, на котором собрала всю родню. Все взгляды присутствующий были прикованы к красавице-имениннице.

Жена музыкального продюсера Константин Меладзе щегольнула в эффектном белоснежном платье в пол с кейпом. Перещеголять звездную сестренку смогла бы разве что Виктория Галушка. Экс-возлюбленная Александра Цекало пришла на вечеринку в одеянии греческой богини с фантастическим декольте. Выглядела сестра Веры Брежневой, как голливудская дива.

«Цекало кусает локти?», «Просто богини», «Меладзе так влюблен! Свою музу боготворит», «Ей очень повезло, сразу видно купается в обожании Костика», «А сестренка-то у Веры ого-го! Эффектная», «Цекало, смотри! Какую красотку упустил», «Две нимфы-сестрички», — пишут фолловеры.

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