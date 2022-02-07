«Ему там нормально»: Барановская подловила, как ее младший сын от Аршавина играет с питоном

Юлия Барановская рассказала в микроблоге, как она провела минувшие выходные. Рассказала и показала. Теледива вместе с сыном Арсением отправилась в океанариум.

Сама Юлия Барановская рискнула взять в руки хамелеона. А вот бесстрашные Арсений решился поближе познакомиться со змеями.

Юлия Барановская запечатлела на видео, как шею ее младшего сына от Андрея Аршавина обвил питон.

«Он у тебя прям устроился на шее. Ему там нормально, — говорила за кадром Юлия Барановская. — Он очень красивый, переливается».

За кадром слышен еще и голос мужчины, который составил компанию Юлии Барановской и ее сыну Аршавину.

Юлия Барановская не показывает своего спутника на камеру. Но можно предположить, что это известный визажист Юрий Столяров.

Он давно дружит с Юлией Барановской. И приятный мужской голос за кадром, скорее всего, принадлежит именно ему.

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