«У меня все в порядке в отношениях с мужчинами»: Юлия Барановская сделала важное заявление

Телеведущая Юлия Барановская в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» рассказала о своих детских увлечениях.

«Я в детстве собирала олимпийских мишек. Ради меня мой дедушка шел на все, обменивая их. Вот почему я их собирала. Я ждала его из каждой командировки, а он мне привозил подарки. У меня все в порядке в отношениях с мужчинами». Юлия Барановская

Как отметила Юлия Барановская, общению с мужчинами ее научил именно дедушка. «Из каждой командировки он мне вез подарок. Для любимой внучки он менял мишку на все, что угодно», — заявила Юлия Барановская.

Напомним, что у Юлии Барановской трое детей от футболиста Андрея Аршавина. В последнее время ходят слухи о ее романе с музыкантом Григорием Лепсом.

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