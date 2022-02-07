Роднулька: старший внук Пугачевой сгреб сияющую бабулю под мышку, когда та пришла в театр

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, Никита Пресняков, с юных лет пробует себя в качестве артиста.

Он появляется в кино, поет в своей рок-группе Multiverse. А осенью прошлого года стал проявлять себя как драматический актер Губернского театра, где он играет главную роль в мюзикле «Безымянная звезда».

Знаменитые родственники Никиты поддерживают его в этих экспериментах, что, безусловно, очень важно для 30-летнего артиста. А когда к нему на представление пришла бабушка, народная артистка Алла Пугачева, он был несказанно рад.

Позируя с Аллой Борисовной, он обнял ее сверху. Из-за высокого роста внука, Пугачева оказалась буквально у него под мышкой.

Этот кадр разместил на своем ресурсе фан-аккаунт Примадонны, поклонники певицы с радостью обсудили его.

«Бабушки бы все такие были. Красотка Алла, а внук твой — огонь», «Внук выглядит постарше бабушки», «Бабушка — супер», — прокомментировали люди.

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