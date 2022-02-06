Заботливая бабуля: Пугачева выдала внучатам по удобной футболке и сыграла им на рояле в интерьерах замка

Многие знают Аллу Пугачеву, как Примадонну, королеву отечественной эстрады. Но, между тем, для своих близких народная артистка – просто добрая родная мама, жена и бабушка.

Фан-аккаунт, посвященный жизни и творчеству певицы, разместил на своем ресурсе видео семейной вечеринки в доме Аллы Пугачевой и Максима Галкина, который многие называют замком за его форму и масштабы. Так вот, если отбросить шик, блеск и красоту, которую видно вокруг, этот прием можно расценить, как обычные домашние посиделки у любимой бабули.

Алла Борисовна вначале раздала своим внукам подарки – уютные футболки, а потом потешила их игрой на рояле. Младшая дочь Лиза и муж Максим Галкин помогли ей в представлении.

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