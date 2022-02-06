Такие разные, но такие модные! Пугачева вслед за Бузовой поддержала молодежный тренд на сумки-дублеры

Алла Пугачева старается следить за фэшн-тенденциями и следовать им.

Алла Пугачева в свои 72 года переживает вторую молодость. Певица стройнеет и хорошеет год от года, а ее модные наряды могут впечатлить даже самых крутых фэшн-див.

Ранее мы писали о шопинге Примадонны, на котором она выбрала трендовую меховую шляпку клош оранжевого цвета. Этот оттенок, по заверениям Эвелины Хромченко, в настоящий момент переживает новый взлет интереса к себе.

А теперь Алла Пугчева засветилась со стилевым хитом – примерила в одном образе сразу две сумочки. Ранее с этим трендом отмечалась на публике другая модница Ольга Бузова.

Как рассказал Teleprogramma.pro эксперт по стилю Никита Карстен, две сумки в одном луке можно носить по-разному: сумки одинаковых текстур побольше и поменьше, выбирать дуэт плоской сумочки на ручке и кожаной папки для документов, а также сумочек из разных стилей и разных фактур (одна аксессуарная, а вторая полезная).

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